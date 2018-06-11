Sivas’ta mesire alanında iftarlık mangalların aynı anda yanması ortaya orman yangınlarını andıran görüntüler çıkarttı.

İHA'nın haberine göre, Sivas’ta hava sıcaklığının 30 dereceye yükselmesi vatandaşların iftar için açık alanları tercih etmesine neden oldu. Sivas Belediyesi'ne ait Paşabahçe mesire alanında iftara yakın vakitte yüzlerce mangalın aynı anda yakılması ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Mesire alanından yükselen yoğun duman, orman yangınlarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Mesire alanı içerisinde ise dumandan göz gözü görmedi. Sivaslılar ise yoğun dumana rağmen hallerinden son derece memnundu.

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