HT Magazin'de yer alan habere göre, İzmir’de ve Manisa’da seyirciyle buluşan filmin Manisa gösterimine İbrahim Tatlıses de katıldı. Müzik prodüktörü Polat Yağcı’nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, fuaye alanında oyuncularla sohbet eden İmparator’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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