Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, kız arkadaşının ismini söylemekten kaçınan oyuncu, “İlişkimiz daha çok yeni, adı şimdilik bende kalsın” diyerek, hızlı adımlarla yoluna devam etti.

Sevindik, son olarak Yağmur Ünal’la yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.