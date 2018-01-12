Cadde’nin haberine göre, dizi setinden arta kalan zamanlarda bisiklet sürdüğü öğrenilen Görkem Sevindik'in formunu böyle koruduğu ortaya çıktı.



Başarılı oyuncunun kullandığı bisikletin özel üretim olduğu öğrenilirken, fiyatının da 10 bin TL olduğu iddia edildi.

Görkem Sevindik