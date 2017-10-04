Görkem Sevindik oto yıkamacı oldu

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Aynı zamanda sıkı bir Kadir İnanır hayranı olan Görkem Sevindik'in grafiti ile oto yıkamanın bir bölümüne Kadir İnanır-Türkan Şoray'ın başrolünü paylaştığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden bir replik olan 'Sevgi Neydi? Sevgi Emekti...' sözlerini yazdırmış olması ise dikkatlerden kaçmadı.