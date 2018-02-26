Görme engelliler tek başına oy kullanabilecek

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, görme engelli seçmenler vekalet ya da bir başkasının yardımı yerine, ilk kez kendi başlarına oy kullanabilecek.
Pilot bölge olarak seçilen Lahey'de 8 sandık bölgesi, görme engellilerin oy kullanabilmesi için özel olarak düzenlendi.
Oy verme kabinlerinde görem engelli seçmenler için aday listesini okuyan bir ses sistemi yer alacak. Seçmenler, görme engelliler alfabesi ile hazırlanmış özel oy pusulalarında istedikleri adayı işaretleyebilecek.
Böylece bir başka kimsenin desteğine gerek kalmadan, görme engellilerin kendi başlarına oy vermesi sağlanmış olacak.
Lahey'de 31 Ocak'ta görme engelliler için deneme amcıyla oylama yapıldı. Uygulamaya katılan engellilerin tamamına yakını, tek başlarına oy kullanmaktan memnun olduklarını belirtti.
Bu nedenle görme engelliler ile ilgili düzenleme yerel seçimlerde ilk kez resmi olarak hayata geçirilecek.
Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke, seçimleri herkes için erişilebilir hale getirmek istediklerini belirterek, görme engellilere tek başına oy kullanma hakkının da bunun bir parçası olduğunu vurguladı.
Hollanda'da bu zamana kadar görme engelliler bir başkasının yardımı ya da vekaletle oy kullanabiliyordu.
Belediye başkanına göre bu iki yöntem de, yüzde 100 sağlıklı değil. Görme engelliler, vekalet verdikleri kişinin, istedikleri gibi oy kullanıp kullanamadığını kontrol etme şansına sahip değil.
Krikke, bu nedenle yeni düzenleme ile görme engellilerin bağımsız bir şekilde kendi seçimini yapabilmesinin sağlanacağını vurguladı.
Uygulamanın Lahey'den sonra bütün ülke genelinde hayata geçirilmesi bekleniyor.
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