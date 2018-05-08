Gornik Zabrze - Korona Kielce karşılaşma önü

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında Gornik Zabrze ile Korona Kielce, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Gornik Zabrze 3 puanla 3. sırada, Korona Kielce 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gornik Zabrze, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Korona Kielce son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 471 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gornik Zabrze kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Korona Kielce sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Gornik Zabrze son haftadaki Lech Poznan müsabasında 3-1 yenildi.

Korona Kielce ise Slask Wroclaw maçında 1-1 berabere kaldı.

Gornik Zabrze, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Gornik Zabrze, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Korona Kielce, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Korona Kielce 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.