Gornik Zabrze - Wisla Krakow maçı istatistikleri

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında Gornik Zabrze ile Wisla Krakow, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 3 puanlı Gornik Zabrze 3. sırada bulunuyor, Wisla Krakow 1 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Gornik Zabrze, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wisla Krakow son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 410. İddaa'da Gornik Zabrze kazanır 1.90, berabere biter 3.10, Wisla Krakow kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Gornik Zabrze önceki hafta Lech Poznan mücadelesinde 3-1 yenildi.

Wisla Krakow ise Sandecja Nowy Sacz maçında 0-0 berabere kaldı.

Gornik Zabrze, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Wisla Krakow, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wisla Krakow 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.