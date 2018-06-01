Gorodeya - BATE Borisov karşılaşma önü

Gorodeya ve BATE Borisov, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:45. Maç öncesi Gorodeya 4 puanla 16. sırada, BATE Borisov 25 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gorodeya, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. BATE Borisov son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 250 kodlu maçı oynayanlar; Gorodeya galibiyet oranı 7.00, beraberlik oranı 4.00, BATE Borisov galibiyet oranı 1.25.

Gorodeya önceki hafta BATE Borisov mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

BATE Borisov ise Gorodeya maçında 3-3 berabere kaldı.

Gorodeya, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

BATE Borisov, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. BATE Borisov, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.