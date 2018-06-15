Gorodeya - FC Minsk maçı ne zaman?

Belarus Premier Lig maçında Gorodeya ile FC Minsk, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:45. Gorodeya 7 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken FC Minsk 7 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Gorodeya, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Minsk, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 211 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gorodeya kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, FC Minsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Gorodeya önceki hafta BATE Borisov mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

FC Minsk ise Krumkachy karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Gorodeya, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Gorodeya, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

FC Minsk, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Minsk 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.