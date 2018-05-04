Gorodeya - Gomel düellosu

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Gorodeya, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Gomel takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Gorodeya 2 puanla 16. sırada, Gomel 2 puanla 15. sırada bulunuyor. Gorodeya son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Gomel, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 366. İddaa'da Gorodeya kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gomel kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gorodeya son hafta oynanan BATE Borisov maçında 3-3 berabere kaldı.

Gomel ise Dinamo Brest maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Gorodeya, 2 gol attı ve 5 gol yedi.

Gomel ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gomel, 1 gol atarken 3 gol yedi.