Gorodeya - Shakhtyer Soligorsk rakamlar

Belarus Premier Lig maçında Gorodeya ile Shakhtyer Soligorsk, 22 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:45. 3 puanlı Gorodeya 16. sırada bulunuyor, Shakhtyer Soligorsk 9 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Gorodeya, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shakhtyer Soligorsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 407. İddaa'da Gorodeya kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Shakhtyer Soligorsk kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gorodeya son haftadaki BATE Borisov müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Shakhtyer Soligorsk, Neman Grodno karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Gorodeya, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Gorodeya, kendi sahasında 2 gol attı, 5 gol yedi.

Shakhtyer Soligorsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shakhtyer Soligorsk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.