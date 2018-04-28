Gorodeya - Torpedo Zhodino maçı ne zaman?

Belarus Premier Lig maçında Gorodeya ile Torpedo Zhodino, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Gorodeya 1 puanla 15. sırada, Torpedo Zhodino 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Gorodeya son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Torpedo Zhodino, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 616. İddaa'da Gorodeya kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Torpedo Zhodino kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gorodeya önceki hafta BATE Borisov mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Torpedo Zhodino, Slavia Mozyr karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Gorodeya, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 4 gol yedi.

Torpedo Zhodino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Torpedo Zhodino, 1 gol atarken 2 gol yedi.