Gorodeya - Torpedo Zhodino maçı ne zaman?

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Gorodeya, 29 Nisan 2018 Pazar günü Torpedo Zhodino takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 1 puanlı Gorodeya 16. sırada bulunuyor, Torpedo Zhodino 7 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Gorodeya, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Torpedo Zhodino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 616. İddaa'da Gorodeya kazanır 3.50, berabere biter 2.90, Torpedo Zhodino kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gorodeya son hafta oynanan BATE Borisov maçında 3-3 berabere kaldı.

Torpedo Zhodino, Slavia Mozyr karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Gorodeya, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 4 gol yedi.

Torpedo Zhodino, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Torpedo Zhodino, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.