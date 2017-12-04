Görünmez kutuya basma akımı sosyal medyada hızla yayıldı (VİDEO)

Görünmez bir kutu varmış gibi ayakla üzerine basılıp atlama hareketi yapılan deneme videoları sosyal medyada hızla yayıldı. Havada duruyormuş gibi görünmeye çalışan birçok kişi video çekerek bu akıma katıldı.





Gösterinin temel hüneri, bir ayağınızı sanki önünüzde duran bir kutu varmış gibi üzerine koymak ve diğer ayakla atlamaktır.

GÖRÜNMEZ KUTUYA BASABİLİR MİSİNİZ?

"Görünmez kutuya basabilir misin?" isimli sorular yazılarak ve #invisibleboxchallenge etiketi kullanılarak paylaşılan videolar sosyal medyada hızlıca yayıldı. Çoğu kişi hareketi yaparken başarısız oldu. Komik görüntüler ortaya çıktı.

Bazı internet kullanıcıları, ilk videoyu çeken Dontez Hines'in videosunda hile olduğunu düşünürken çoğu kişi genç adamı tebrik etti.

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