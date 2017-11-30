Gorzow: 71 - Beşiktaş: 65

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nun 6. haftasında konuk olduğu Polonya ekibi Gorzow'a 71-65 yenildi.

Gorzow Wielkopolski kentindeki PWSZ Salonu'nda oynanan maçın birinci çeyreğini 19-18 önde geçen siyah-beyazlılar, ilk devreyi 40-33 geride kapattı. Üçüncü çeyrekte farkın açılmasına engel olamayan Beşiktaş, final periyoduna 59-45 geride girdiği mücadeleden 71-65 mağlup ayrıldı.

Bu skorun ardından iki takım da bir galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamladığı turnuvaya veda etti.

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