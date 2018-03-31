İnovasyona ve Ar-Ge'ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik etmek için 2005 yılında Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birinde kurulan GOSB Teknopark'ın doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Yazılımdan bilgisayar ve iletişim teknolojilerine, kimya endüstrisinden savunma sanayisine toplam 18 sektörden 129 Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan teknoparkta bugüne kadar 2 bin 917 proje başarıyla tamamlanırken, halihazırda 284 proje üzerinde çalışmalar devam ediyor.

GOSB Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Direktörü Tolga Bildirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılında hizmete giren GOSB Teknopark'ın sanayinin kalbinde konuşlandığını söyledi.

Teknoparkın 60 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verdiğini belirten Bildirici, iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış, faaliyete hazır olarak tahsis edilen 30 metrekare ve daha büyük ofis alanlarının yanı sıra, 315 ve 440 metrekarelik birimlerden oluşan Ar-Ge üretim alanlarının bulunduğunu kaydetti.

Bildirici, teknoparkta 18 sektörde faaliyet gösteren 129 firmaya ev sahipliği yaptıkları bilgisini vererek, bunların yüzde 45'inin yazılım, yüzde 22'sinin bilgisayar ve iletişim teknolojileri firması olduğunu anlattı.

Teknoparkların ekonomiye faydalarına, ihracat, istihdam ve ithal ikamesi olarak "3İ"ye indirgeyerek baktıklarına işaret eden Bildirici, "Teknoparkımızda bin 400 kişi istihdam edilmektedir ve yıllık 10 milyon doların üzerinde ihracat yapmaktayız. 52 faal teknopark içerisinde en çok ihracat yapan 5 teknopark arasındayız. İthal ikamesini hesaplamak kolay değil ama ihracatta ilk 5'te olan bir teknoparkın ithal ikamesi de oldukça yüksek oranlardadır." ifadelerini kullandı.

- "Firmaların teknoparkımıza ilgisi yüksek"

Tolga Bildirici, Ar-Ge firmalarının GOSB Teknopark'a olan talebinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, yüzde 100 doluluğa yakın olduklarını ve gelen talepleri değerlendirmeye devam ettiklerini anlattı.

Üniversite içerisinde yer alan bir teknopark olmadıklarını ama Kocaeli Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi'nin ortakları arasında yer aldığını, Gebze Teknik Üniversitesi'yle de yakın çalışma içerisinde olduklarına dikkati çeken Bildirici, en büyük hedeflerinin ihracatlarında katma değerli ürünlerin payını arttırmak ve böylece dış ticaret açığının kapatılmasını sağlamak olduğuna değindi.

Teknoparkta faaliyet gösteren bazı firmaların çalışmaları hakkında bilgi veren Bildirici, "Gıda konusunda çalışan bir firmamız var. Bu firmamız dünyada yaprak jelatin yapan 2 firmaya rakip olarak kendisi burada yaprak jelatin geliştirdi ve daha da önemlisi 'Helal' ve 'Koşer' belgeli jelatin yapan bir firma oldu. Bu bakımdan dünyada tek olması bizim açımızdan ithal ikamesi anlamında çok büyük önem arz etmekte. Yine, özellikle 'Endüsti 4.0' noktasında çalışan firmalarımız mevcut." şeklinde konuştu.

Bildirici, 2013 yılında GOSB Teknopark bünyesinde kurulan TTO'da akademik araştırma sonuçlarının etkin ve hızlı bir şekilde ticarileşmesi, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, yenilikçi ürünlerin toplumsal faydaya dönüştürülmesi, sanayinin ihtiyacını analiz ederek katma değer verimliliğini ortaya çıkarmayı hedefleyen faaliyetler yürüttüklerini aktardı.

Bağımsız bölümler ve açık ofislerden oluşan kuluçka merkezinde girişimcilere mentörlük, ofis alanı, altyapı hizmetleri, toplantı salonları sağladıklarını, yatırımcı ağları ile tanıştırdıklarını ve işlerini büyütmeleri için destek verdiklerini anlatan Bildirici, yatırıma ihtiyacı olan firmaları alanlarıyla ilgili melek yatırımcılarla buluşturarak, şirketlerini büyütmeleri için imkan sağladıklarını sözlerine ekledi.