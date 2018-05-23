Göteborg - Djurgardens rakamlar

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Göteborg, 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Djurgardens takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Göteborg 13 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Djurgardens 14 puanda ve 7. sırada. Göteborg son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Djurgardens, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 544 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Göteborg kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Djurgardens sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Göteborg son hafta oynanan Sundsvall maçında 0-3 yenildi.

Djurgardens ise Kalmar maçında 0-2 kazandı.

Göteborg, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 5 gol yedi.

Djurgardens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Djurgardens, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.