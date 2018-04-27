Göteborg - Hacken maçı ne zaman?

Göteborg ve Hacken, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Göteborg 6 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Hacken 8 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Göteborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hacken, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 343 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Göteborg kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Hacken sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Göteborg önceki hafta Sundsvall mücadelesinde 0-3 yenildi.

Hacken, Malmö FF karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Göteborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Göteborg, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Hacken, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hacken, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.