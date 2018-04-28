Göteborg - Hacken maçı ne zaman?

Göteborg ve Hacken, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Göteborg 6 puanla 10. sırada, Hacken 8 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Göteborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hacken, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 343 kodlu maçı oynayanlar; Göteborg galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Hacken galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Göteborg son haftadaki Sundsvall müsabasında 0-3 yenildi.

Hacken ise Malmö FF maçında 1-2 kazandı.

Göteborg, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Hacken ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hacken, 0 gol atarken 2 gol yedi.