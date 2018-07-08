Göteborg - Kalmar düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Göteborg, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Kalmar takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 13 puanlı Göteborg 11. sırada bulunuyor, Kalmar 17 puana sahip ve 10. sırada. Göteborg son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kalmar, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 411. İddaa'da Göteborg kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Kalmar kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Göteborg önceki hafta Sundsvall mücadelesinde 0-3 yenildi.

Kalmar ise Djurgardens maçında 0-2 yenildi.

Göteborg, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 8 gol yedi.

Kalmar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kalmar, 6 gol atarken 9 gol yedi.