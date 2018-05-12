Göteborg - Norrköping karşılaşma önü

Göteborg ve Norrköping, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. 12 puanlı Göteborg 6. sırada bulunuyor, Norrköping 13 puana sahip ve 4. sırada. Göteborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Norrköping, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 433. İddaa'da Göteborg kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Norrköping kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Göteborg son hafta oynanan Sundsvall maçında 0-3 yenildi.

Norrköping ise Elfsborg maçında 3-3 berabere kaldı.

Göteborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Göteborg, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Norrköping, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Norrköping, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.