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Kanyonun işletme sorumlusu Varol Şirinler, kanyonun son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğak yeri haline geldiğini belirterek, "Daha çok misafirlerimiz temmuz ve ağustos aylarında geliyor. Bunun yanında sonbaharda da turistlerin ilgisi devam ediyor. Özellikle yaprakların sararması turistleri cezbediyor. Bu nedenle eylül ve ekimde de yoğun ilgi oluyor." dedi.