Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu, sonbaharda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, dünyanın en iyi 10 doğa yürüyüş parkuru arasında yer alıyor.
Antalya ve Kemer'i ziyaret edenler, profesyonel rehberler eşliğinde yaklaşık 750 metrelik kanyondan geçerek manzarayı izliyor. Doğayla iç içe olmanın tadını çıkaran turistler, yazın sıcaklığı 12 ila18 derece arasında değişen suda serinleme imkanı buluyor. Kanyonu ziyaret edenler heyecan verici bazı etkinliklere katılıyor. Güvenlik amacıyla kask takan ve can yeleği giyen macera tutkunları, kanyonda yüksek adrenalin keyfi yaşıyor.
Göynük Kanyonu, misafirlerini daha çok yaz aylarında ağırlamasına rağmen sonbaharda da yerli ve yabancı turistleri cezbediyor. Sonbaharda doğa fotoğrafı çekmek isteyenlerin uğrak noktalarından bir olan kanyon, son yıllarda düğün fotoğrafları için de doğal stüdyo görevi yapıyor.
Kanyonun işletme sorumlusu Varol Şirinler, kanyonun son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğak yeri haline geldiğini belirterek, "Daha çok misafirlerimiz temmuz ve ağustos aylarında geliyor. Bunun yanında sonbaharda da turistlerin ilgisi devam ediyor. Özellikle yaprakların sararması turistleri cezbediyor. Bu nedenle eylül ve ekimde de yoğun ilgi oluyor." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.