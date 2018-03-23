Bazı diğer faktörlerin göz torbası oluşumunu etkileyebildiğini belirten Dr. Emrah Çinik, göz altı torbalarının kişiyi yorgun gösterdiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; Dr. Emrah Çinik, "Cildin uzun süreli olarak yaşlanma nedeniyle yer çekimine maruz kalmasıyla oluşur" dedi.

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BU FAKTÖRLER GÖZ TORBASI OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLIYOR

Uykusuzluk, genler, alerjiler, stres ve ciltte kolajen azalması gibi sebeplerin gözaltı torbasına neden olduğunu dile getiren Dr. Emrah Çinik, "3 tür göz altı torbası vardır: Göz altında yağ birikmesiyle oluşan hafif göz torbaları; Belirli değil, Sadece dikkatli bakıldığında görülebilir. İkinci tür; Gözlerin altında yarım daire şeklinde yağ toplanmasıyla oluşan göz torbaları, Karşıdan bakılınca görülür. Ve üçüncü tür, Gözlerin altında yarım daire şeklinde çok fazla yağ toplanmasıyla oluşan göz torbaları, Oldukça belirgin, Gözler şiş ve yorgun görünür. Geçmişte göz altındaki fazla derinin ve yağın alınması için hastalar bıçak altına yatmak zorundaydı.

Kesim içeren bu işlem yara kalma riskini içeren dikiş atılması ve dikişlerin alınması sürecini de barındırıyordu. Şimdi göz torbalarının alınmasında devrim niteliğinde bir yöntem istenmeyen göz altı torbalarının ve kırışıklıkların bıçak altına yatmadan azaltılmasına imkan tanımaktadır. Kendinize güveniniz kaybolmasın Ameliyatsız olarak göz altı torbalarınızdan kurtulun. Genellikle 20 dakika süren tedavi süresince gözün etrafına uyuşturucu krem ve anestezi iğnesi uygulanır. Daha sonra ucunda iğne olan bir el ünitesi cihazı, cildin derinliklerine kontrollü bir şekilde ısı ve RF uygular. Bu ısı yağları eritir ve kolajen oluşumunu tetikler. Daha sonra tedaviden sonra narin ve hassas olabilecek cildi dinlendirmek için gözün etrafına soğutucu petler yerleştirilebilir. Gözleriniz altında torba taşımayı artık unutun" diye konuştu.

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TEDAVİ KİMLER İÇİN UYGUN?

Dr. Emrah Çinik, en iyi sonuçları elde etmenin 1 veya 2 ay alacağını ifade ederek, "Yine de bazı hastalar ilk iki hafta gibi kısa bir sürede de gelişme gösterebilmektedir. Etkilerin üç ila beş yıl arasında sürmesi beklenmektedir ve gerekli olursa prosedür tekrarlanabilir. AGNES tedavisi çok ciddi göz problemleri olmayan tüm hastalara uygundur. AGNES deri esnekliği olan ve göz altı torbaları çok büyük olmayan hastalarda en iyi sonuçları vermektedir. Daha büyük göz altı torbaları için, göz altı torbalarının boyutları küçültülebilir ama bu süreçte birden fazla seansa ihtiyaç duyulabilir" açıklamalarında bulundu.