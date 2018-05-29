Göz-Göz’e Alman panzeri

Teknik direktör Bayram Bektaş’la 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladıktan sonra iç ve dış transferde çalışmalarını yoğunlaştıran Süper Lig ekibi Göztepe’ye Alman orta saha oyuncusu Aaron Hunt’ın önerildiği ortaya çıktı. Son olarak Hamburg forması giyen ve takımıyla Bundesliga’da küme düşme acısı yaşayan 31 yaşındaki oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği bildirildi. Menajerlerin ise Göztepe teknik ekibine Hunt hakkında bilgiler verdiği vurgulandı.

SERDAR GÜRLER’E TEKLİF

HT Egeli'de yer alan habere göre, Werder Bremen’de futbola başlayan Hunt, 9 sezon bu kulüpte forma giydi. Ardından Wolfsburg’un yolunu tutan deneyimli futbolcu, 3 sezondur Hamburg için mücadele etti. Yurt içinde de arayışlarını sürdüren Göztepe, Süper Lig’e veda eden Osmanlıspor’un kanat oyuncusu Serdar Gürler’e teklif götürdü. Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen Serdar için Göztepe’nin yanı sıra birçok kulübün nabız yokladığı belirtilirken, kesin durum önümüzdeki günlerde netleşecek.

Bir dönem Almanya A Milli Takımı’nda da boy gösteren Hunt, geçen sezon küme düşen Hamburg’da 29 maçta 3 gol attı.