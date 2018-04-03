Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 öğrenci Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı sevk edildi.

Adliyenin önündeki meydanda toplanan öğrencilerin aileleri ve arkadaşları "Eğitim hakkı engellenemez. Gençliğe, üniversiteye, Boğaziçi'ye özgürlük" yazılı pankart açtı.

İHA'nın aktardığına göre; Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 öğrenci, ‘terör propagandası’ yapmak suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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