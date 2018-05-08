Aydın'ın Buharkent ilçesinde deve güreşlerine merakı olan Ali Ayinoğlu, 4 yıl önce aldığı ve "Bayrakçı" adını verdiği devenin 2 gözünde de katarakt oluşmaya başladığını ve bu nedenle görmemeye başladığını fark etti.

AA'nın haberine göre Ayinoğlu, bunun üzerine devesini AKÜ Hayvan Hastanesine getirdi. Katarakt oluşmadan önce güreşlere katılan deve, Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Pamuk tarafından muayene edildi.

DÜNYADA İLK KEZ BİR DEVEYE KATARAKT OPERASYONU YAPILDI

Yapılan tetkiklerin ardından Doç. Dr. Pamuk ve ekibi tarafından, yaklaşık 2 saat süren bir ameliyatla devenin sol gözündeki katarakt alındı.

Pamuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, deveye katarakt ameliyatının dünyada ilk kez yapıldığını söyledi.

Devenin 12 yaşında olduğunu ve güreşçi bir deve olduğunu ifade eden Kamuran Pamuk, şunları kaydetti:

"Bize 1,5 ay önce müracaat edilmişti. Yaptığımız muayenede katarakt oluştuğunu ve ameliyat edilmesi gerektiğini tespit ettik. Şartların oluşmasından sonra bugün ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü. Başarılı bir operasyon oldu. Daha önce kızıl geyiğe katarakt ameliyatı yapmıştık. Bu da bir deveye yapılan dünyadaki ilk katarakt operasyonu oldu."

"AMELİYATLARIN ARDINDAN DEVE DAHA KONFORLU BİR YAŞAMA KAVUŞMUŞ OLACAK"

Doç. Dr. Pamuk, insanlarda katarakt ameliyatının ardından lens konulduğunu, kedi ve köpeklerde de bunun uygulanabildiğini vurgulayarak, "Devenin gözü normal göz yapısından çok daha büyük. Lens koyma ihtimalimiz olmadığı için yakın mesafede bulanık görecek ama uzak mesafelerde herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bugün tek gözünü ameliyat ettik. Diğer gözünü de bir ay sonra yapmayı planlıyoruz. Ameliyatların ardından deve daha konforlu bir yaşama kavuşmuş olacak." diye konuştu.

Deve sahibi Ali Ayinoğlu ise devesinin görmediği için yemek yemede sıkıntı yaşadığını belirtti.

Devesinin göremediği için strese girdiğini ve kilo kaybetmeye başladığını anlatan Ayinoğlu, ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Pamuk ve ekibine teşekkür etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER