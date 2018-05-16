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ÖNCELİKLE GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI!

Gözlerin büyük görünmesi için ilk önce sağlıklı olması gerekiyor. Bu nedenle ilk olarak göz çevrenizi sakinleştirin, şişlikleri giderin. Bunun için göz çevresine özel maskelerden yapabilir, şişliğin inmesi için göz çevrenizde buz gezdirebilirsiniz.