"Gözlükler" yakın takibe alındı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gözlük camı ve çerçevelerine yönelik "Ürün Takip Sistemi (ÜTS)" hayata geçirildi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan aldığı bilgiye göre, tüketicilerin göz sağlığı için büyük öneme sahip gözlük camı ve çerçeveleri yakın takibe alındı.
ÜTS ile optik cam ve çerçeveler, üretildiği nokta ya da ithal edildiği yerden kullanıcısına kadar tek tek takip edilecek.
Uygulamayla, vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere erişiminin sağlanması amaçlanıyor.
Sistem sayesinde, piyasadaki güvensiz ürünlerin tespiti kolaylaşacak, sahte ve kaçak ürünler daha hızlı belirlenebilecek. Bu şekilde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye de katkı sağlanacak.
TÜM TIBBİ CİHAZLAR TAKİBE ALINACAK
İlaç Takip Sistemi (İTS) gibi dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip ÜTS ile optik cam ve çerçevelerden sonra, kalp ve beyin pili gibi insan sağlığı için hayati öneme sahip tıbbi cihazlar da mercek altına alınacak.
Risk grubu yüksek olanlara öncelik verilmek üzere tüm tıbbi cihazların takibine kademeli şekilde geçilecek.
Buna göre, beyne takılan pilin ya da dişteki implantın hangi üreticiden geldiği, ne gibi aşamalardan geçtiği ve hangi hastada olduğunun takibi rahatlıkla yapılabilecek.
Herhangi bir ürünle ilgili sağlığı tehlikeye atabilecek durum oluştuğunda, bunların hangi hastalarda olduğu bilinecek. Böylece hastalara doğrudan ulaşma imkanı olacak.
Beyin ya da kalp pili gibi tıbbi cihazların kullanım ömürleri, sistem üzerinden takibe alınacak. Cihazın kullanım ömrü bittiğinde hasta ve kendisine müdahale eden sağlık kuruluşları uyarılacak.
Tüm hastanelerdeki tıbbi cihazların kalibrasyon, bakım ve onarım işlemleri, bu sistem üzerinden yapılıp düzenli kontrolleri sağlanacak.
50 BİN KURULUŞUN ÜTS KAPSAMINA GİRMESİ AMAÇLANIYOR
Üretici, ithalatçı, ihracatçı, bayi, eczane, optisyenlik müessesesi, işitme cihazı ile ısmarlama ortez-protez uygulama merkezleri, sağlık hizmet sunucusu ve diş protez laboratuvarından oluşan yaklaşık 50 bin kuruluşun da ÜTS kapsamına girmesi hedefleniyor.
Verilere göre, Türkiye'de kayıtlı tıbbi cihaz sayısı 6 milyonu geçiyor.
ÜTS MOBİL UYGULAMASI YAKINDA KULLANIMDA
Öte yandan, TÜBİTAK ile ortak geliştirilen ÜTS'nin de İTS'de olduğu gibi mobil hale getirilip, cep telefonlarına entegre edilmesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. ÜTS Mobil, yakın zamanda kullanıma açılacak.
Tüketici, cep telefonu kamerasına ürün barkodunu okuttuğunda, görselleri ve güvenlik uyarıları da dahil detaylı ürün bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Acil durumlarda tüketici, cep telefonuna aradığı ürünün bilgisini girerek, hangi satış noktasında bulunduğunu görebilecek. Dünyanın da yakından takip ettiği ÜTS'yi birçok ülkenin örnek alacağı belirtiliyor.
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