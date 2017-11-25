Göztepe: 2 - Akhisarspor: 0 (MAÇ SONUCU)

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÖZTEPE - AKHİSARSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Göztepe: 2 - Akhisarspor: 0

Stat: Bornova

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kadu, Kosanovic, Traore, Gouffran, Selçuk Şahin, Rotman (Dk. 54 Ngando), Halil Akbunar (Dk. 88 Sabri Sarıoğlu), Castro, Jahovic (Dk. 83 Ghilas)

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 78 Hora), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Aykut Çeviker (Dk. 70 Olcan Adın), Emnes (Dk. 81 Muğdat Çelik)

Goller: Dk. 69 Selçuk Şahin, Dk. 79 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 64 Selçuk Şahin, Dk. 77 Jahovic (Göztepe), Dk. 90+2 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

14. dakikada Kosanovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde topa iyi yükselen Selçuk Şahin'in kafayla vurduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

21. dakikada Teleset Mobilya Akhisarsporlu Soner'in sol çapraz pozisyondan sert şutunda, top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada Kosanovic'in sağ kanattan yaptığı ortada savunma oyuncularına rağmen Gouffran'ın kafa vuruşunda, kaleci Lukac topu kornere gönderdi.

65. dakikada Jahovic'in kafa vuruşunda top ceza alanı içinde müsait durumdaki Gouffran'ın önüne geldi. Pozisyonda öne çıkan kaleci Lukac'ın, Gouffran'dan önce eliyle müdahale ettiği top kaleye yöneldi. Çizgi üzerinde Caner Osmanpaşa'nın vuruşunda yan direğe de çarpan meşin yuvarlak, tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

69. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Kosanovic'in kullandığı köşe vuruşunda, Selçuk Şahin'in altıpas içinde kafayla vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0

72. dakikada Ngando'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Gouffran'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

79. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Jahovic'in pasıyla topla buluşan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı bir süre taşıdıktan sonra sert bir şutla topu filelere gönderdi: 2-0.

Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, Göztepeli taraftarlar maçtan önce, geçen sene takımda görev yapan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.

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Akhisarspor