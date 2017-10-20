Göztepe: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (MAÇ SONUCU)

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'in 9. haftasında ligin flaş takımı Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Göztepe'nin golcüsü Jahovic, 41'de perdeyi açtı. İlk yarı 1-0'lık skorla bitti.
66'da Efecan Karaca, skoru eşitledi. 6 dakika sonra Castro, tekrar ev sahibini öne geçirdi. Bu golden sadece 2 dakika sonra tekrar Jahovic, sahneye çıktı. Ligde 11. golünü atan futbolcu, takımına 3-1'lik üstünlüğü sağladı. 87'de M'Billa'nın golüyle fark tekrar bire indi. 90. dakikada Fernandes'in golü Göztepe'de şok etkisi yarattı, maç 3-3 bitti.
Bu sonuçla Göztepe 17, Alanyaspor ise 11 puana yükseldi.
GÖZTEPE: 3 - AYTEMİZ ALANYASPOR: 3
STAT: Bornova
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
GÖZTEPE: Beto (Dk. 46 Günay Güvenç), Sabri Sarıoğlu, Kadu, Peybernes (Dk. 56 Kosanovic), Traore, Castro, Rotman, Selçuk Şahin, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Halil Akbunar), Scarione, Jahovic
AYTEMİZ ALANYASPOR: Remy, Gassama, Welinton, Fofana (Dk. 70 Maniatis), Nsakala, Efecan Karaca, Sackey (Dk. 46 Mbilla), Taha Yalçıner, Fernandes, Emre Akbaba, Vagner Love
GOLLER: Dk. 41 ve 74 Jahovic, Dk. 72 Castro (Göztepe), Dk. 66 Efecan Karaca, Dk. 87 Mbilla, Dk. 90+2 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 11 Sackey, Dk. 57 Gassama, Dk. 88 Emre Akbaba, Dk. 90+2 Fernandes, Dk. 90+5 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 57 Kosanovic, Dk. 90+2 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
11. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Scarione'nin pasıyla ceza sahası içinde topa hareketlenen Traore'den önce kaleci Remy, meşin yuvarlağı kontrol etti.
19. dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Peybernes'ten seken meşin yuvarlakla buluşan Vagner Love'un vuruşunda, kaleci Beto topu uzaklaştırdı.
27. dakikada Tayfur Bingöl'ün kendi sahasından attığı uzun pasla hareketlenen ve ceza alanı içinde Nsakala ile mücadele eden Jahovic'in yerde kaldığı pozisyonda, Göztepeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.
32. dakikada sağ çapraz pozisyonda kazanılan sert vuruşu kullanan Sabri'nin şutunda, kaleci Remy topu kontrol etti.
41. dakikada Göztepe öne geçti. Scarione'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topa iyi yükselen Jahovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
46. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in ceza alanı dışından attığı sert şutta, top az farkla auta gitti.
52. dakikada ceza alanı içinde Jahovic'in pasıyla topla buluşan Tayfur'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
54. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan'ın yaptığı ortada, Kadu yerinde bir müdahale ile topu kornere uzaklaştırdı.
66. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Vagner Love'un şutunda Göztepeli savunma oyuncularına çarpan top ceza alanı içindeki Mbilla'ya kadar geldi. Mbilla'nın yaptığı ortada, Efecan topu filelerle buluşturdu: 1-1.
72. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Tayfur'un sert şutunda kaleci Remy'den dönen topu iyi takip eden Castro, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
74. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Adis Jahovic'in, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 3-1.
87. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza alan içinde Sabri'nin uzaklaşmak istediği topu iyi takip eden Mbilla, meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı: 3-2.
90+2. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Aytemiz Alanyaspor atağında Göztepeli futbolcuların uzaklaştıramadığı topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
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