Göztepe: 3 - Gençlerbirliği: 2 (MAÇ SONUCU)

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Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni ağırladı. İzmir ekibi, cezasının bitmesinin ardından seyircisiyle buluştu. Sarı-kırmızılı takım karşılaşmayı 3-2 kazandı. Galibiyeti getiren goller; Scarione, Tayfur ve Jahovic'ten geldi. Gençlerbirliği'ne Skuletic ve Serdar Özkan'ın sayıları yetmedi.

Bu sonuçla Göztepe, ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti; Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

5. dakikada Tayfur'un arka direğe yaptığı ortada Gouffran topla buluştu. Gouffran'ın vuruşunda top kaleci Hopf'da kaldı.

16. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uğur'un vuruşunda top üstten auta gitti.

30. dakikada Scarione ile kullanılan serbest vuruşta Hopf topu son anda kornere çeldi.

31. dakikada Sabri'nin rakibini çalımlayarak yaptığı ortada Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

37. dakikada Sabri önce rakibini çalımladı ardından ortaladı ve topla buluşan Scarione'nin vuruşunda meşin yuvarlak rakip ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada Kadu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl kafa vuruşuyla ağları sarstı. 2-0

40. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza alanı içindeki karambolde topla buluşan Skuletic yakın mesafeden topu ağalara gönderdi. 2-1

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

56. dakikada ceza alanı içinden Khalili'nin sert vuruşunda kaleci Beto topu uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanattan Tayfur'un yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Castro, meşin yuvarlağı Gouffran'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Hopf topu kornere uzaklaştırdı.

63. dakikada Khalili'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Beto topu çeldi. Dönen topu kaleye gönderen Skuletic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak Skuletic ofsayt pozisyonunda olduğu için gol geçerlilik kazanmadı.

76. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Jahovic, meşin yuvarlakla ceza alanına girdikten sonra çapraz pozisyonda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1

87. dakikada sağ kanattan Ahmet İlhan Özek'in ortasında arka tarafta topla buluşan Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2