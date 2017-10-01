Göztepe Başakşehir maçı canlı izle - maçı hangi kanalda?

Süper Lig'e 14 yıllık aranın ardından geri dönen ve güzel bir başlangıç yapan Göztepe, hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

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GÖZTEPE: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Bornova Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: BeIN SPORTS 2

SAAT: 19:30

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Kadu, Kosanovic, Traore, Selçuk, Rotman, Castro, Scarione, Tayfur, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Attamah, Mahmut, Tunay, Elia, Mevlüt, Mehmet Batdal

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Göztepe, Süper Lig'deki ilk maçında seyircisiz karşılaşmada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, 2. haftada Kayserispor'a 1-0 yenildikten sonra galibiyet serisi tutturdu. Göztepe sırasıyla Osmanlıspor'u 2-0, seyircisiyle kavuştuğu mücadelede Gençlerbirliği'ni 3-2 ve deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

JAHOVIC DURDURULAMIYOR: 6 GOL! 3-2 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçında kendi kalesine gol atan Adis Jahovic, daha sonra 2'si peanltıdan olmak üzere 3. gol attı. Makedonyalı oyuncu, kariyerinin 7. hat-trick'ini yaparken bu sezonki 6. golünü kaydetti!

Geçen sezonun 2.'si Medipol Başakşehir ise bu sezonki ilk maçında Bursaspor'u 1-0 yendi. 2. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan İstanbul ekibi daha sonra oynadığı Atiker Konyaspor maçını 2-1, deplasmandaki Fenerbahçe mücadelesini ise 3-2 kazanmayı başardı. Turuncu-lacivertliler 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 27, 2017

GÖZTEPE ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET PEŞİNDE

14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e 2-2'lik Fenerbahçe beraberliğiyle başlayan Göztepe, bir sonraki hafta Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Daha sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe sırasıyla Trabzonspor (3-2), Osmanlıspor (2-0), Gençlerbirliği (3-2) ve Demir Grup Sivasspor'u (3-2) yendi.

Göztepe, rakibini yendiği takdirde 1965-1966 ve 1966-1967'deki üst üste beşer maçlık galibiyet serisi rekorlarını egale edecek.

SABRİ 6 YIL ARADAN SONRA MİLLİ TAKIM'DA! Bu sezon Göztepe'ye transfer olan tecrübeli sağ bek Sabri Sarıoğlu, 6 yıllık aranın ardından Milli Takım'a çağrıldı. 33 yaşındaki futbolcu busezon 6 maçta da forma giyerken 1 asist yapmıştı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında perşembe günü deplasmanda Braga'ya 2-1 mağlup olan Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir, ligde ise geçen hafta Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilmişti. İstanbul temsilcisi, ligde 7. haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girmişti.

İKİ EKSİK

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Emre Can Coşkun forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Halil Akbunar ile Adis Jahovic bir daha kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Göztepe'nin Medipol Başakşehir maçına Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Tayfur, Rotman, Selçuk Şahin, Castro, Scarione ve Jahovic ilk 11'iyle başlaması bekleniyor.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelelerinde Medipol Başakşehir karşılaşmalardan 6-2 ve 2-0'lık sonuçlarla galibiyetle ayrılmıştı. TFF 1. Lig'deki 4 karşılaşmada ise Göztepe'nin 2, Medipol Başakşehir'in 1 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka da berabere bitti.

ADEBAYOR MAÇ KADROSUNDA

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, Göztepe maçının kadrosunda yer alacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Adebayor, ligde Gençlerbirliği, UEFA Avrupa Ligi'nde de Braga ile oynanan karşılaşmaların kadrosuna alınmamıştı.

Braga maçı için Portekiz'e götürülmeyen Adebayor, önceki gün İstanbul'dan İzmir'e giderek, turuncu-lacivertli takımın kampına katıldı.

DEPLASMAN SERİSİ BİTİYOR

Turuncu-lacivertli takımın, Göztepe karşılaşması ile 3 maçlık deplasman serisi sona eriyor. İstanbul ekibi deplasman serisinin ilk maçında Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelmiş ve sahadan uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup ayrılmıştı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz Perşembe günü de UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Braga'ya 89. dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe maçının ardından, 8. hafta maçında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.