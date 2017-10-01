Göztepe, Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 14 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen ve ligde 13 puan toplamayı başaran Göztepe, Başakşehir'i mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Göztepe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe ile Başakşehir Süper Lig'in 7. haftasında kazanmak için kozlarını paylaşacak. Göztepe-Başakşehir maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Bornova Stadyumu'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşma BeIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak.
GÖZTEPE ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET PEŞİNDE
14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e 2-2'lik Fenerbahçe beraberliğiyle başlayan Göztepe, bir sonraki hafta Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Daha sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe sırasıyla Trabzonspor (3-2), Osmanlıspor (2-0), Gençlerbirliği (3-2) ve Demir Grup Sivasspor'u (3-2) yendi.
Sarı-kırmızılı ekip 7. haftaya 13 puan ve averajla 3. sırada girdiği ligde yarın saat 19.30'da Bornova Stadı'nda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabakada Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Göztepe, rakibini yendiği takdirde 1965-1966 ve 1966-1967'deki üst üste beşer maçlık galibiyet serisi rekorlarını egale edecek.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında perşembe günü deplasmanda Braga'ya 2-1 mağlup olan Göztepe'nin rakibi Medipol Başakşehir, ligde ise geçen hafta Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilmişti. İstanbul temsilcisi, ligde 7. haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girmişti.
İKİ EKSİK
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Emre Can Coşkun yarın forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Halil Akbunar ile Adis Jahovic bir daha kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Göztepe'nin Medipol Başakşehir maçına Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Tayfur, Rotman, Selçuk Şahin, Castro, Scarione ve Jahovic ilk 11'iyle başlaması bekleniyor.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelelerinde Medipol Başakşehir karşılaşmalardan 6-2 ve 2-0'lık sonuçlarla galibiyetle ayrılmıştı. TFF 1. Lig'deki 4 karşılaşmada ise Göztepe'nin 2, Medipol Başakşehir'in 1 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka da berabere bitti.
ADEBAYOR MAÇ KADROSUNDA
Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, Göztepe maçının kadrosunda yer alacak.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Adebayor, ligde Gençlerbirliği, UEFA Avrupa Ligi'nde de Braga ile oynanan karşılaşmaların kadrosuna alınmamıştı.
Braga maçı için Portekiz'e götürülmeyen Adebayor, dün İstanbul'dan İzmir'e giderek, turuncu-lacivertli takımın kampına katıldı.
DEPLASMAN SERİSİ BİTİYOR
Turuncu-lacivertli takımın, Göztepe karşılaşması ile 3 maçlık deplasman serisi sona eriyor.
İstanbul ekibi deplasman serisinin ilk maçında Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya gelmiş ve sahadan uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup ayrılmıştı.
Medipol Başakşehir, geçtiğimiz Perşembe günü de UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Braga'ya 89. dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti.
Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında yarın İzmir'de Göztepe karşısına çıktıktan sonra, 8. hafta maçında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
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