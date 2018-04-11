Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, en büyük hayalinin takımını başarılı hale getirmek olduğunu söyledi.
Konak Belediyesi ile İzmir Araştırmaları Derneği'nin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Efsane Göztepe'den, Günümüz İzmir Futboluna Bakış" konulu panelde konuşan Sepil, Göztepe'nin bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.
Göztepe Kulübünü 4 yıl önce devraldığını anımsatan Sepil, "En büyük hayalim takımı başarılı yapmaktı. Onu da başardım." diye konuştu.
Hedefleri konusunda bilgiler veren Başkan Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Göztepe'yi daha başarılı hale getirmek istiyoruz. Sadece maç kazanmak gibi bir amacımız yok. Takımımızı daha iyi günlere taşıyacak altyapı tesislerini hayata geçirmek istiyoruz. Torbalı'da 100 dönümün üzerinde arazi tahsis edildi, bir ay içinde onun inşaatına başlayacağız. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük semt statlarından birinin inşaatı devam ediyor. En büyük hayalim o günleri yaşamak."
"KAYITSIZ ŞARTSIZ TAKIMIMIZA BAĞLIYIZ"
Göztepelilerin kulüplerine gönülden bağlı olduğunu dile getiren Sepil, "Bugün Göztepe'yi ayakta tutan budur. Kayıtsız şartsız takımımıza bağlıyız. Göztepe bizim her şeyimiz, şimdi de böyle gelecekte de böyle olacak. Amatör lige kadar düşmüş bir takımın binlerce seyircisi maça gitti ve o ruhla Göztepe'yi bu hale getirdik. İnşallah arkamızdan diğer İzmir kulüpleri de aslanlar gibi başarılı olup gelirler. En büyük isteğimiz bu." ifadelerini kullandı.
Sepil, takımlarının kuruluş tarihi olan 14 Haziran'ı çok farklı kutlamayı hedeflediklerini, bunu sadece Göztepe'nin değil tüm İzmir'in önemli günü haline getirmek istediklerini dile getirdi.
EFSANE TAKIMIN OYUNCULARINA PLAKET
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise İzmir'in tanıtılmasında Göztepe Kulübünün çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından Pekdaş, Mehmet Sepil ile 1968-1972 yılları arasında efsane Göztepe takımının formasını giyen futbolculara plaket verdi.
Toplantıda Türker Atik tarafından bestelenen Göztepe marşı ilk kez dinletildi.
Göztepe taraftarları, toplantının sonunda Sepil ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.