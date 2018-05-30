TARAFTAR MUHTEŞEM
Göztepe’de Tamer Tuna’nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş, sarı-kırmızılı kulübün kendi kariyeri açısından büyük fırsat olduğunu söyledi. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başkan Mehmet Sepil ile birlikte açıklamalarda bulunan Bektaş, “Burada olmaktan çok mutluyum. Takımına gönülden bağlı tribünler en sevdiğim ambiyanstır. İleriyi hiç kimse bilemez. Bana fırsat sundular. Bu güveni boşa çıkarmayacağım, kendime güveniyorum” dedi. HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberi...
GENÇLERE ŞANS
7 yaşından beri futbolun içinde olduğuna vurgu yapan Bektaş, “Benden 10 yaş genç teknik direktörler Avrupa’da final oynuyor. Göztepe gibi köklü bir kulübe bir şeyler sunduğunuzda o camia sizi kabullenecektir. Benim oyun anlayışımda dinamik bir yapı olmazsa olmazdır. Kadrodaki gençleri biraz daha değerlendirebiliriz. Kendi oyununu rakibe kabul ettiren, tribünlerin keyif alacağı başarılı bir takım meydana getirmek istiyoruz” diye konuştu.
Bektaş, genç taze bir beyin
Mehmet Sepil, Göztepe olarak genç hocaları Türk futboluna kazandırmakta öncü olduklarını belirterek, “Ufak bir risk olabilir. Bayram hoca, genç taptaze, sakin bir beyin. Bu ligde çalışmamış olmak bence büyük bir dezavantaj değil. Her zaman taze kana ligimizin ihtiyacı var” dedi.
Kombinede hata yaptık
Göztepe’de VIP 2790, numaralı 1530 ve maraton tribünü 725 TL’den satışa sunalan kombinelere taraftar tepki gösterirken, Başkan Sepil, “Süreci iyi yönetemedik. Acele ettik. Cebinde parası olmayan bir Göztepeli’yi zorlamak gibi bir hedefimiz olamaz. Yapmamız gereken varsa yaparız” yorumunu yaptı.
Tuna teklifi kabul etmedi
GEREKÇELER İNANDIRICI DEĞİL
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrıldığı süreci anlattı. “Başarıda baş mimar taraftarımız ve Tamer hocadır” diyen Sepil, “Tamer hocaya devre arası Antalya kampında 3 yıllık teklif yaptım. Ancak hocamız bu teklifi kabul etmedi. Sezon sonu görüşelim ile kabul etmemek arasında benim için fark yok. Gerekçeleri de benim için tatmin edici değildi” dedi.
TEHLİKE YAŞAMAYALIM
Tamer hoca ile aynı başarıyı yakalayamayacaklarını düşündüğünü belirten Sepil, “Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Sepil, yeni sezonu tehlike ve ızdırap yaşamadan bitirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Gelecek sene işimiz daha da zor. Bu sene rahat geçecek diye düşünmüyorum. Gerçekten başarılı olmak, İstanbul kulüpleriyle rekabet edebilmek için kendi stadımıza geçmeliyiz” dedi.
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