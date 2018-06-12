20 İSİMLE BAŞLADI

Göztepe, 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor’u geçerek 14 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen takımın kadrosunu dağıttı. Sezona Gençer, Lokman, Soner, Canberk, Gosso, Segbefia, Emre Aygün, Hakan Barış, Murat Akın, Kobakhidze, Mehmet Erdem, Gökhan Karadeniz, Salim (kiralık), Umut Nayir, İsmail Köse (kiralık) Kone (kiralık), Sinan, Burak Çolak, Emre Can (kiralık) ve kaleci Göktuğ (kiralık) gibi isimleri gönderen sarı-kırmızılılarda operasyon devam etti. HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberi...

GÖKTUĞ KALACAK

Göz-Göz’de Play-Off şampiyonluğu yaşayan isimlerden golcü Jahovic devre arasında Konyaspor’a giderken, Eskişehirspor finalinde kurtardığı penaltılarla Süper Lig’e çıkılmasında önemli rol oynayan kaleci Günay ile Leo Schwechlen ve Tanju da veda etti. Takımda 1. Lig Play-Off finalinde ter döken isimlerden sadece Halil Akbunar ile Tayfur Bingöl kaldı. Sadece kiralıktan dönen kaleci Göktuğ’un takımda kalması bekleniyor.

"İki sezondur özveriyle mücadele eden Fransız Leo ile ücret konusunda anlaşma sağlanamayınca yollar ayrıldı."