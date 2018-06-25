Süper Lig’de Elazığspor’dan orta saha Alpaslan Öztürk’le 3 yıllık sözleşme imzalayıp Aytemiz Alanyaspor’dan sağ bek Lamine Gassama ile prensipte anlaşan Göztepe, aradığı stoperi Fransa’dan buldu. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor’un transferini askıya aldığı Caen takımında forma giyen Damien Da Silva’yla görüşmelere başladı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuyla kurulan ilk temasların olumlu geçtiği öğrenildi.

BEKTAŞ DOĞRULADI

HT Egeli'de yer alan habere göre, teknik direktör Bayram Bektaş, Da Silva’yla görüştüklerini doğruladı ve transferi netleştirmek için çabaladıklarını ifade etti. Futbola ülkesi Fransa’nın FC Niort takımında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Chateauroux ve Clermont’da da top koşturdu. Geçen sezon Lig 1’de 32 maçta Caen formasını terleten deneyimli oyuncu, 4 gol atarak dikkat çekti. Göz-Göz, top başı yapacağı 27 Haziran’a kadar 2-3 transferi bitirmek istiyor.

LEO ERZURUMSPOR'DA

Göztepe’de yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığı için yolların ayrıldığı Leo Schwechlen Süper Lig’in yeni ekiplerinden Erzurumspor ile anlaştı. Son iki sezondur sarı-kırmızılılarda forma giyen ve Süper Lig’e yükselen kadroda yer alan tecrübeli oyuncunun Erzurum’la her konuda el sıkıştığı belirtildi. Leo stoper ve sol bekte görev alıyordu.