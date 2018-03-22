Göztepe'de iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor! 14 yıllık hasretine geçen sezon nokta koyan ve Spor Toto Süper Lig'e geri dönen Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde sezona flaş bir giriş yapmış, ilk devreyi zirve yarışı içerisinde tamamlamıştı. Sarı-kırmızılıların gol yükünü çeken Adis Jahovic'le yolların ayrılmasından sonra kafalarda soru işaretleri bulunsa da Göztepe, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Senegalli yıldız Demba Ba'yı kadrosuna katmış ve eksikliği gidermişti!

Milliyet'te yer alan habere göre, ara transfer döneminde Jahovic'in yerine Göztepe'ye giden Senegalli forvet şu ana kadar attığı gollerle İzmir ekibini sırtlamayı başardı.

Ocak ayında 6 aylık sözleşme imzalayan Demba Ba, yeni kontrat için Göztepe ile masaya oturdu. Teknik Direktör Tamer Tuna ile prensipte anlaşan Mehmet Sepil, Demba Ba'yla da iki yıllık kontrat için el sıkıştı.

Diğer bir yandan kariyerini Bursaspor'da sürdüren Moussa Sow'la birlikte Senegal'de bir oyuncu akademisi bulunan Demba Ba, ülkesindeki yetenekli gençleri de Göztepe'ye önerecek. Böylece Göztepe, hem gol yollarında yıldız isimle çalışacak hem de altyapı adına önemli bir adım atacak.