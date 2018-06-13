Demba Ba, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin, kaleci Günay, Tanju Kayhan ve Leo ile resmen yollarını ayıran Göztepe yönetimi, sürpriz bir ismi de gönderme kararı aldı. Yönetimin, teknik heyetle yaptığı toplantının ardından kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sloven Rajko Rotman’la ayrılık için görüştüğü öğrenildi. Rotman’dan kendisine kulüp bulması istenirken, bonservis konusunda kolaylık sağlanacağı bildirildi.

SCARİONE KAYIP

HT Egeli'den Abdullah Çelebi'nin haberine göre, Teknik direktör Bayram Bektaş’la anlaşıp yerli oyuncu kadrosunu güçlendirme ve takımı gençleştirme kararı alan sarı-kırmızılılar, yıllık 1 milyon 200 bin euro maliyeti olan Arjantinli Oscar Scarione ile de vedalaşmak istiyor. Tecrübeli oyuncuya ulaşamayan kurmaylar, yabancıların durumuna göre transferde hamle yapacak. Sözleşmeleri süren Gouffran ile Ghilas ise takımda kalacak gibi görünüyor.

ALPARSLAN ÖZTÜRK 3 YILLIK İMZA ATTI

Göztepe, dış transferde ilk imzayı Elazığspor’dan ayrılan orta saha Alparslan Öztürk’e attırdı. Teknik direktör Bayram Bektaş’ın eski öğrencisi olan 24 yaşındaki Alparslan futbola Belçika’da baş- larken, Kasımpaşa ve Eskişehirspor formaları da giydi.

93. YIL HEYECANI

Göztepe 93. kuruluş yıl dönümünü yine meşale şovla kutlayacak. Yarın 19.25’te başlayacak kutlamalar, 22.00’de meşale ve havai fişek gösterileriyle sürecek. Işık ve ses gösterileri de yapılacak. Yönetim, kutlamalara tüm İzmir’den katılım bekliyor.

29 yaşındaki Rotman geçtiğimiz sezon 27 lig maçında 1636 dakika süre alırken 1 gol attı.