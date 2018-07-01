Göztepe'de rota Titi

Süper Lig'de 2015 yılından bu yana Kasımpaşa ve Bursaspor formalarını giyen 30 yaşındaki Brezilyalı stoperin Bursa'nın yeni sezon hazırlıklarına katılmadığı ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Titi, ülkesinde Internacional, Vasco de Gama ve Bahia'da da oynadı.

Titi, geçen sezon Bursaspor'da ligde tamamı ilk 11'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta görev yaparak istikrarlı bir grafik ortaya koydu. Göztepe'nin transfer listesinde yine Bursaspor'dan Onur Atasayar ve Barış Yardımcı da var. Yeni sezon öncesi antrenmanlara 27 Haziran'da Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe'de futbolcular laktat testinden geçerek ilk etap çalışmalarını tamamladı. Yarın Erzurum'da 15 Temmuz'a kadar kampa girecek sarı-kırmızılılar, ardından ikinci etap kampını 19 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'nın Arnhem kentinde yapacak. Göztepe, Hollanda kampında Avrupa ekipleriyle hazırlık maçları oynayacak.