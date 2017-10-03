Göztepe'de sakatlarda son durum

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sakatlığı bulunan Nabil Ghilas'ın 2 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan 5 oyuncunun durumları hakkında bilgi verildi. Geçen hafta yapılan Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Ghilas'ın sağ uyluk rektus kasında yaralanma bulunduğu, Ghilas'ın 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Ghilas gibi Medipol Başakşehir maçında forma giymeyen Mathieu Peybernes'in de Ghilas'la aynı sakatlığının bulunduğunu ve 9 Ekim Pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Milli takıma çağrılmasına rağmen affını isteyen Adama Traore'nin yanı sıra koşulara başlayan Ömer Şişmanoğlu'nun gelecek haftadan itibaren takımla antrenmana çıkmalarının beklendiği kaydedildi.

Daha önce sol dizinden ameliyat edilen Emre Can Coşkun'un ise 10-15 gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Nabil Ghilas

göztepe