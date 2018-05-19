Spor Toto Süper Lig'de sezonu yarın şampiyonluk peşindeki lider Galatasaray'ı ağırlayacağı maçla tamamlayacak Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları farklı bir şekilde tanıttı.



Özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizinin setinde çekilen forma tanıtım klibinde Göztepeli futbolcular Halil Akbunar, Poko ve Kadu da oynadı.

— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) May 18, 2018