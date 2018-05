Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında oynanan maçla birlikte sahibini buldu. Real Madrid, Benzema ve Gareth Bale'ın golleriyle maçı 3-1 kazanarak üst üste 3. kez, toplamda ise 13. kez Şampiyonlar Ligi kupası'nı kazandı!

Liverpool'lu taraftarlar, Sergio Ramos'u ıslıklayarak ikinci yarının hemen başında tepki gösteriyordu ki statta İngilizlerin bulunduğu bölüm sessizliğe gömüldü. 51. dakika oynanırken ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Karius, topu oyuna eliyle sokmak istedi. Ceza sahası içerisinde prese gelen Benzema, Alman kaleciyi rahatsız etti. Karius bu anda büyük bir hata yaptı ve topu eliyle Benzema'nın önüne doğru attı. Fransız yıldız bu hatayı affetmedi ve rakip fileleri havalandırarak skoru 1-0'a getirdi.

Karius, 83. dakikada bir kez daha hatayla maça damga vurdu! Real Madrid, kaleci Karius'un maçtaki ikinci büyük hatasının ardından üçüncü golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Bale'ın uzun mesafeden sert şutunu kurtarmak isterken topu ıskalayan Alman kaleci, kalesinde üçüncü golü gördü: 3-1. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

GECEYE DAMGA VURDU!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Liverpool'a Karius üzerinden bir mesaj gönderdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından Liverpool'u da etiketleyerek "Bizde Beto var, sizde yok" anlamına gelen "We have Beto, you don’t" ifadelerinin bulunduğu bir mesaj gönderdi. Göztepe'nin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) May 26, 2018

Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, bu sezon katıldığı kulüpte gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Tecrübeli eldiven özellikle penaltı vuruşlarındaki başarısıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Beto, özellikle Trabzonspor'la oynanan mücadeledeki kurtarışlarıyla ülkenin gündemine oturmuştu.