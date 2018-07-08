Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "10 milyon avro kredi çekip, bir sürü pahalı oyuncu alıp popüler gözükebilirim ama bunu tercih etmiyoruz." dedi.
Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer açısından geçen sezona göre işlerinin daha kolay olduğunu, yapacakları transfer sayısının daha az olacağını kaydetti.
Geçen sezon kadrolarına dahil ettikleri Kadu'nun dizinde bir sorun olduğunu bildiklerini kaydeden Sepil, bu nedenle ona göre bir kontrat yaptıklarını söyledi.
Kadu'nun geçen sezonun son 10 maçında takımla olmadığını hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:
"Kendisi Brezilya'da ameliyat oldu, maç sayısından dolayı kontratı otomatik olarak uzamadı. İyileşeceğini umut ediyoruz ancak risk de alamayız, o nedenle Kadu'ya yeni kontrat teklif ettik. Kadu'yu 5. stoper olarak düşünüyoruz. Şu anda iki stoperimiz var, Reis ve Hakan. Arjantinli Grillo da yolda. Bir tane daha almaya çalışacağız. Hücum hattına da biri kanat olmak üzere iki takviye daha yapacağız. Grillo'dan sonra 3 net transfer daha yapacağız. Türkiye'de borcu olmayan az sayıdaki kulüpten birisiyiz. Bu avantajı koruyup Göztepe'yi yapılandırmaya devam edeceğiz. Zor bir lig olacak, gerekli takviyeleri yapıp sezona gireceğiz. Transfer döneminin bitmesine neredeyse daha iki ay var."
Takımda gençleştirme kararı aldıklarını ifade eden Sepil, kadro kurarken aynı pozisyonda iki yabancı olmamasına çalıştıklarını bildirdi.
Sepil, genç oyunculara, özellikle Türklere şans vereceklerini belirterek, "Birinci kalecimiz Beto, ikinci kalecimiz Göktuğ, üçüncü kalecimiz de Eren olacak. Dünyada 17-18 yaşında kaleciler, büyük takımlarda kadroya girebiliyorsa bu imkan Göztepe'de de sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
YAŞ ORTALAMASI
Geçen sezon yaş ortalaması yüksek takımların başarılı olduğunun hatırlatılması üzerine Mehmet Sepil, şöyle konuştu:
"Dünya futboluna bakıldığında bunun böyle olmadığını görüyoruz. Oyuncuların en başarılı yaşlarının 24-27 arasında olduğunu görüyoruz. Biz de bunu denge içinde yapmak istiyoruz. Bu sene 30 yaş ortalamasıyla oynadığınızda gelecek sezon ortalamanız otomatikman 31'e çıkıyor. Süper Lig, yaş ortalamasının yüksek olduğu bir lig. Burada kurgu yanlış. Göktuğ'u ikinci kaleci yapmak risk mi? Bize göre değil."
Torbalı'da yapılacak altyapı tesisleri için iş makinelerinin gelecek haftadan itibaren çalışmaya başlayacağını kaydeden Sepil, ağustos ayı içinde de orada bir temel atma töreni gerçekleştireceklerini söyledi.
"KREDİ BİLE ÇEKMEDİK"
Başkan Sepil, zamanla Torbalı'daki tesislerde yetişecek altyapı oyuncularının Göztepe'ye hizmet vereceğini belirterek, "Altyapıya harcadığım parayı daha rahat harcıyorum, oyunculara daha cimri davranıyorum. Biz kredi bile çekmedik. 10 milyon avro kredi çekip, bir sürü pahalı oyuncu alıp popüler gözükebilirim ama bunu tercih etmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon kadroda yer alan oyuncuların bu sezon daha fazla gol atacağını düşündüğünü kaydeden Sepil, "Hücum hattına en az iki tane net oyuncu getirmemiz gerekiyor. Ghilas'ı gönderme düşüncemiz yok. Ghilas geçen sezon istediği performansı gösteremedi, en büyük sorunlarından biri kilosuydu. Bu sezon 6 kilo düşük geldi. Ghilas'tan bu sezon daha çok yararlanacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.
TRANSFERDE ADI GEÇEN İSİMLER
Mehmet Sepil, basında yer alan Bursasporlu Titi, Trabzonsporlu Hugo Rodallega gibi isimlerle ilgilendikleri iddialarının doğru olmadığını dile getirerek, "Bursaspor'dan Onur'la ilgilenmiştik ancak Bursaspor, Aziz Eraltay'ın transfer durumu olduğu için izin vermedi." diye konuştu.
Ligde kalıcı olmayı hedeflediklerine işaret eden Sepil, "Stadımızın tamamlanmasıyla daha farklı hedeflere ilerleyeceğiz. Bu sene başkanlıkta 5. yılım olacak. Artık çaylak başkanlıktan çıkıp, tecrübeli başkan oldum. Umarım bu tecrübe ile hata yapmayız." diyerek sözlerini tamamladı.
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