Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk oluyor. Ligin son haftasına en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3 puan önünde 72 puanla lider giren Galatasaray, büyük avantaj sahibi. Ligi son haftasına lider gider sarı-kırmızılı ekip, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumundan, rakiplerinin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak sezonu şampiyon tamamlayacak.
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
GÖZTEPE - GALATASARAY
STAT: Bornova
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
SAKAT: Sabri, Kadu, Atakan (Göztepe)
CEZALI: Poko, Halil (Göztepe)
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
FATİH TERİM ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİRDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı son toplantıda “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi söz sırası sizde. Gereken ciddiyeti sahaya yansıtacağınızdan eminim. Galatasaray finallerin takımıdır. Sonuna kadar şampiyonluğu hak ettiniz. Artık şu işi bitirin. İstanbul’a şampiyon dönüp bizi destekleyen 30 milyon taraftarı sevindirin. Yüreği Galatasaray sevgisiyle çarpan, sizin bu başarınızı bekleyen Sarı-Kırmızılı yürekleri mutlu edin” diyerek şampiyonluk yemini ettirdi.
ŞAMPİYON 2. KEZ İZMİR'DE BELİRLENEBİLİR
Daha önce 2006-2007 sezonu şampiyonunun İzmir'de belli olduğu Süper Lig'de Galatasaray yarın en az 1 puan aldığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
2006-2007 sezonunda 32. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle İzmir’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 2-2 bitmesine rağmen en yakın rakibi Beşiktaş’la puan farkını 6’ya çıkaran Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı’nda şampiyonluğa ulaşmıştı.
1993-1994’te son haftaya lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe, İzmir deplasmanında Karşıyaka’yı 4-0 yenmesine rağmen rakibinin Bursaspor’u 2-0 mağlup etmesiyle şampiyonluğa ulaşamamıştı.
HESAP ZAMANI
Süper Lig’de nefes kesen şampiyonluk düğümü çözülüyor... Göztepe-Galatasaray, Fenerbahçe-Konyaspor ve Başakşehir-Kasımpaşa maçlarından çıkacak sonuçların ardından ilk 3 sıranın kaderi belli olacak. İşte tüm Türkiye’ye “Hesap kitap zamanı” dedirten o ihtimaller:
1- Galatasaray beraberliği veya galibiyeti: Sarı-Kırmızılılar, ne genel ne ikili ne üçlü averaja bakmadan 21. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Fenerbahçe de kazanması halinde Başakşehir-Kasımpaşa maçının sonucuna bakmadan 2017-2018 sezonunu ikinci olarak tamamlayacak.
2- Galatasaray yenildi, Fenerbahçe ve Başakşehir kazandı: Bu durumda 3 takım da 72 puanda olacağı için 3’lü averaj devreye girecek. Burada 3 takımın kendi aralarında oynadığı maçlar tıpkı bir Devler Ligi grubu gibi değerlendirilecek. Bu ihtimalde Başakşehir, hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray’ı yendiği ve 6 puanla zirvede bulunduğu için şampiyon olacak. İkinci sırayı ise 3 ekip arasındaki genel averajla Kanarya alacak, Aslan ise sezonu üçüncü noktalayacak.
3- Galatasaray yenildi, Başakşehir puan kaybetti, Fenerbahçe kazandı: Fenerbahçe’nin şampiyon olması için tek yol olan bu olasılığın gerçekleşmesi halinde Galatasaray ile Fenerbahçe 72 puanda olacak ve iki takımın ikili averajları eşit olduğu için genel averaja bakılacak. Burada üstün olan mutlu sona ulaşacak. Puan kaybeden Başakşehir ise üçüncü olacak.
4- Galatasaray yenildi, Fenerbahçe puan kaybetti, Başakşehir kazandı: Bu sonuçta Galatasaray’la puanını 72’de eşitleyecek olan Başakşehir, Aslan’a karşı ikili averajdaki üstünlüğü nedeniyle tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak. Fenerbahçe puan kaybeder, dördüncü Beşiktaş da Sivas’ı yenerse Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibini geçip üçüncü sıraya yerleşecek. Kanarya ise ligi dördüncü bitirecek.
5- Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir puan kaybetti: Sarı-Kırmızılılar, bu durumda da şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak 2.’lik ve 3’lük yarışı kızışacak. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybı en çok Beşiktaş’a yarayacak. Bu ihtimal gerçekleşir Kartal da Sivas’ı yenerse ikinci sıraya yükselecek.
"EN ANLAMLI ŞAMPİYONLUK"
Göztepe maçı öncesi Galatasaray'ın Twitter hesabından bir video paylaşıldı. Fatih Terim’in sözlerinden ve futbolcuların idmandaki görüntülerden oluşan videoda İmparator, şu ifadeleri kullandı: “Birçok şampiyonluk elde ettim. Ama bu seferki sebebi bende kalsın, anlamlı bir şampiyonluk olarak tarihe geçecek inşallah. Maçtan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hiç kolay bir maç değil. Özellikle oyuncular ve ilk defa şampiyon olacaklar için. Daha önce böyle bir maç oynamış ve 50 bin kişiye karşı gitmiş kupayı kaldırmış bir takım olarak yine evelallah oradan hayırlısı ile döneceğiz.’’
ASLAN HİÇ KAZA YAŞAMADI
Üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana 30 yılda şampiyonluk 11. kez son haftaya kaldı. Bu 11 sezonda sadece 2 kez zirve el değiştiriken, Fenerbahçe 2005-06 sezonunda Galatasaray’a, 2009-10 sezonunda da Bursaspor’a kupayı kaptırmıştı. Galatasaray ise lider girdiği son haftalarda hiç kayıp yaşamadı ve 4’te 4 yaptı. Bu arada Fatih Terim, Cimbom’un başında çıktığı 7 son maçta hiç yenilmezken, 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde etmeye en yakın takım olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mutlu sona ulaşılması halinde sarı-kırmızılı ekibin başında 17. kupasını kaldıracak...
Sarı-kırmızılı teknik adamın, Galatasaray'ın başında 1 UEFA Kupası, 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.
52. RANDEVU
Lider Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 27'sini Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 77-36 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.
İZMİR'DE 15 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR
Beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, Göztepe ile İzmir'de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında İzmir'deki son lig maçı, Göztepe'nin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda yapıldı. İzmir Atatürk Stadı'nda 18 Nisan 2003 tarihinde oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.
Öte yandan iki ekip, İzmir'de 26. kez karşılaşıyor. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 12-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Göztepe ise 22 gol attı.
FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.