Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk oluyor. Ligin son haftasına en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3 puan önünde 72 puanla lider giren Galatasaray, büyük avantaj sahibi. Ligi son haftasına lider gider sarı-kırmızılı ekip, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumundan, rakiplerinin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak sezonu şampiyon tamamlayacak.

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GÖZTEPE - GALATASARAY

STAT: Bornova

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKAT: Sabri, Kadu, Atakan (Göztepe)

CEZALI: Poko, Halil (Göztepe)

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



FATİH TERİM ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı son toplantıda “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi söz sırası sizde. Gereken ciddiyeti sahaya yansıtacağınızdan eminim. Galatasaray finallerin takımıdır. Sonuna kadar şampiyonluğu hak ettiniz. Artık şu işi bitirin. İstanbul’a şampiyon dönüp bizi destekleyen 30 milyon taraftarı sevindirin. Yüreği Galatasaray sevgisiyle çarpan, sizin bu başarınızı bekleyen Sarı-Kırmızılı yürekleri mutlu edin” diyerek şampiyonluk yemini ettirdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

ŞAMPİYON 2. KEZ İZMİR'DE BELİRLENEBİLİR

Daha önce 2006-2007 sezonu şampiyonunun İzmir'de belli olduğu Süper Lig'de Galatasaray yarın en az 1 puan aldığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

2006-2007 sezonunda 32. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle İzmir’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 2-2 bitmesine rağmen en yakın rakibi Beşiktaş’la puan farkını 6’ya çıkaran Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı’nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

1993-1994’te son haftaya lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe, İzmir deplasmanında Karşıyaka’yı 4-0 yenmesine rağmen rakibinin Bursaspor’u 2-0 mağlup etmesiyle şampiyonluğa ulaşamamıştı.

HESAP ZAMANI

Süper Lig’de nefes kesen şampiyonluk düğümü çözülüyor... Göztepe-Galatasaray, Fenerbahçe-Konyaspor ve Başakşehir-Kasımpaşa maçlarından çıkacak sonuçların ardından ilk 3 sıranın kaderi belli olacak. İşte tüm Türkiye’ye “Hesap kitap zamanı” dedirten o ihtimaller:

1- Galatasaray beraberliği veya galibiyeti: Sarı-Kırmızılılar, ne genel ne ikili ne üçlü averaja bakmadan 21. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Fenerbahçe de kazanması halinde Başakşehir-Kasımpaşa maçının sonucuna bakmadan 2017-2018 sezonunu ikinci olarak tamamlayacak.

2- Galatasaray yenildi, Fenerbahçe ve Başakşehir kazandı: Bu durumda 3 takım da 72 puanda olacağı için 3’lü averaj devreye girecek. Burada 3 takımın kendi aralarında oynadığı maçlar tıpkı bir Devler Ligi grubu gibi değerlendirilecek. Bu ihtimalde Başakşehir, hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray’ı yendiği ve 6 puanla zirvede bulunduğu için şampiyon olacak. İkinci sırayı ise 3 ekip arasındaki genel averajla Kanarya alacak, Aslan ise sezonu üçüncü noktalayacak.

3- Galatasaray yenildi, Başakşehir puan kaybetti, Fenerbahçe kazandı: Fenerbahçe’nin şampiyon olması için tek yol olan bu olasılığın gerçekleşmesi halinde Galatasaray ile Fenerbahçe 72 puanda olacak ve iki takımın ikili averajları eşit olduğu için genel averaja bakılacak. Burada üstün olan mutlu sona ulaşacak. Puan kaybeden Başakşehir ise üçüncü olacak.

4- Galatasaray yenildi, Fenerbahçe puan kaybetti, Başakşehir kazandı: Bu sonuçta Galatasaray’la puanını 72’de eşitleyecek olan Başakşehir, Aslan’a karşı ikili averajdaki üstünlüğü nedeniyle tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak. Fenerbahçe puan kaybeder, dördüncü Beşiktaş da Sivas’ı yenerse Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibini geçip üçüncü sıraya yerleşecek. Kanarya ise ligi dördüncü bitirecek.

5- Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir puan kaybetti: Sarı-Kırmızılılar, bu durumda da şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak 2.’lik ve 3’lük yarışı kızışacak. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybı en çok Beşiktaş’a yarayacak. Bu ihtimal gerçekleşir Kartal da Sivas’ı yenerse ikinci sıraya yükselecek.

"EN ANLAMLI ŞAMPİYONLUK"

Göztepe maçı öncesi Galatasaray'ın Twitter hesabından bir video paylaşıldı. Fatih Terim’in sözlerinden ve futbolcuların idmandaki görüntülerden oluşan videoda İmparator, şu ifadeleri kullandı: “Birçok şampiyonluk elde ettim. Ama bu seferki sebebi bende kalsın, anlamlı bir şampiyonluk olarak tarihe geçecek inşallah. Maçtan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hiç kolay bir maç değil. Özellikle oyuncular ve ilk defa şampiyon olacaklar için. Daha önce böyle bir maç oynamış ve 50 bin kişiye karşı gitmiş kupayı kaldırmış bir takım olarak yine evelallah oradan hayırlısı ile döneceğiz.’’

ASLAN HİÇ KAZA YAŞAMADI

Üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana 30 yılda şampiyonluk 11. kez son haftaya kaldı. Bu 11 sezonda sadece 2 kez zirve el değiştiriken, Fenerbahçe 2005-06 sezonunda Galatasaray’a, 2009-10 sezonunda da Bursaspor’a kupayı kaptırmıştı. Galatasaray ise lider girdiği son haftalarda hiç kayıp yaşamadı ve 4’te 4 yaptı. Bu arada Fatih Terim, Cimbom’un başında çıktığı 7 son maçta hiç yenilmezken, 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.





Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde etmeye en yakın takım olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mutlu sona ulaşılması halinde sarı-kırmızılı ekibin başında 17. kupasını kaldıracak...



Sarı-kırmızılı teknik adamın, Galatasaray'ın başında 1 UEFA Kupası, 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.



52. RANDEVU

Lider Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 27'sini Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 77-36 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

İZMİR'DE 15 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, Göztepe ile İzmir'de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında İzmir'deki son lig maçı, Göztepe'nin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda yapıldı. İzmir Atatürk Stadı'nda 18 Nisan 2003 tarihinde oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Öte yandan iki ekip, İzmir'de 26. kez karşılaşıyor. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 12-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Göztepe ise 22 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.