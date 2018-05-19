Göztepe ile Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya geliyor. Son haftaya 72 puanla lider giren Galatasaray, bu maçtan galibiyet veya beraberlik alması durumunda kupayı havaya kaldıracak. Yenilmesi halinde ancak 69’ar puanlı takipçileri Başakşehir ve Fenerbahçe’nin takılmasıyla hedefe ulaşabilecek. Gözler bu maçta olacak. Peki, Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Göztepe - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar...

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Göztepe, lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Heyecan dozu yüksek geçecek Göztepe - Galatasaray maçı 19.00'da başlayacak. Kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

ASLAN YENİLMEZSE TURLAYACAK

72 puanlı Galatasaray, son maçında Göztepe deplasmanından 1 puan çıkarırsa kupayı kaldıracak. Yenilmesi halinde ancak 69’ar puanlı takipçileri M.Başakşehir ve Fenerbahçe’nin takılmasıyla hedefe ulaşabilecek.

BİN 500 POLİS VE 400 ÖZEL GÜVENLİK GÖREV YAPACAK

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son haftada bugün oynanacak Göztepe-Galatasaray karşılaşması için yaklaşık bin 500 polis ve 400 özel güvenliğin görev yapacağı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın başkanlığında yapılan toplantıda, Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Galatasaray maçında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında, yaklaşık bin 500 polis ve 400 özel güvenliğin görev yapacağı, karşılaşma öncesi stadyum dışı ve içinde sıkı tedbirler alınacağı belirtildi.

Karşılaşmaya alkollü taraftarların, havai fişek, maytap ve meşale gibi yanıcı ve yakıcı madde bulunduranların alınmayacağı, çakmak sokulmayacağı, bu maddeleri taşıyanlarla, kötü tezahürat yapanlar ve sahaya bozuk para atanlar hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem uygulanacağı kaydedildi.

15 BİN KİŞİLİK ALANDA 'DEV' ŞÖLEN

Bornova Stadı’nın kapasitesi nedeniyle Göztepe maçını canlı olarak sadece 500 kadar G.Saray taraftarı izleyebilecek. Mustafa cengiz yönetiminin girişimleri sonucu bugün 19.00’da başlayacak maç için Türk Telekom Stadı’nın hemen yanı başında yer alan vadistanbul AvM festival alanı tüm taraftarlara açıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 15 bin kişilik festival alanında 144 metrekarelik dev led ekranda canlı olarak müsabakayı izleyip adeta bir stadyum atmosferi oluşturacak.

SİNAN GÜMÜŞ KULÜBEYE FEGHOULİ 11'E

Akhisar maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşüp geçen hafta Gençlerbirliği önünde forma giyemeyen Sofiane Feghouli, İzmir’de ilk 11’de sahada olacak. Cezayirli yıldızın yerine Gençlerbirliği karşısında Sinan Gümüş’ü ilk tertipte sahaya süren Fatih Terim, genç oyuncusunu yedek kuvvet olarak kulübede bekletecek.

HALİL, POKO VE SABRİ YOK, DEMBA BA'YA ÖZEL ÖNLEM

Göztepe’de cezalı oyuncular Halil Akbunar ve Andre Poko’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Sabri Sarıoğlu, Kadu ve Kerem Atakan bugün forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, takımın en önemli silahı olan Demba Ba’yı Denayer’le durdurmaya çalışacak. Hava toplarında Donk ve Fernando da savunmaya yardım edecek.

ASLAN HİÇ KAZA YAŞAMADI

Üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana 30 yılda şampiyonluk 11. kez son haftaya kaldı. Bu 11 sezonda sadece 2 kez zirve el değiştiriken, F.Bahçe 2005-06 sezonunda G.Saray’a, 2009-10 sezonunda da Bursaspor’a kupayı kaptırmıştı. G.Saray ise lider girdiği son haftalarda hiç kayıp yaşamadı ve 4’te 4 yaptı. Bu arada Fatih Terim, Cimbom’un başında çıktığı 7 son maçta hiç yenilmezken, 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

FATİH TERİM, GALATASARAY'DA 17. KUPANIN PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun şampiyonluk yarışında en iddialı ekip durumundaki Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeye çok yakın.

Galatasaray'ın, bugün deplasmanda Göztepe ile oynayacağı sezonun son maçında alacağı bir beraberlik şampiyonluk için yeterli olurken, bu başarı teknik direktör Fatih Terim'e 17. kupasını kazandıracak.

Kariyerinin 7. lig şampiyonluğunu hedefleyen Terim, bu başarılarının tamamını sarı-kırmızılı ekiple elde etti.

SEKİZ SEZONDA 16 KUPA KALDIRDI

Kariyerinde ilk kez Galatasaray'da sezon içi göreve başlayan Fatih Terim, daha önce sarı-kırmızılı ekibi yönettiği 8 sezonda 16 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı.

Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü.

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk elde edemeyen Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Bu sezonun 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında dördüncü dönemine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir şampiyonluğa çok yakın.

REKORUNU GELİŞTİRMEYE YAKIN

Ligde şampiyonluğunu ilan etmek için 1 puana daha ihtiyacı olan sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Terim, kariyerinin 7. lig şampiyonluğuna ulaşıp rekorunu geliştirme peşinde.

Süper Lig'de en fazla şampiyonluk gören teknik direktör unvanına sahip olan Terim, bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak rekorunu bir adım daha yukarı taşımaya çalışacak.

Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, sonrasında 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

AHMET SUAT ÖZYAZICI'NIN REKORUNU KIRMIŞTI

Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler sıralamasında Fatih Terim'e en yakın isim, 4 kez bu başarıyı elde eden Ahmet Suat Özyazıcı.

Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında teknik direktör olarak şampiyonluklara imza attı.

Galatasaray'da 1996-2000 döneminde 4 kez üst üste şampiyonluk görerek Özyazıcı'yı yakalayan Terim, 2011-2012 ve 2012-2013 şampiyonluklarıyla rekoru geliştirmişti.

GALATASARAY'DA 18 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUK HEYECANI

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan istediği skorla ayrılması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların büyük bölümü ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İzmir deplasmanından galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 18'i ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Galatasaray'da bu sezon transfer edilen Bafetimbi Gomis, Maicon Roque, Mariano Filho, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Jason Denayer, Cedric Carrasso, Yuto Nagatomo ile Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve genç oyuncu Ozan Kabak ilk kez Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk görecek.

10 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması durumunda, kadrosunda bulunan 10 futbolcu kariyerlerinde ilk kez bir ülkenin en üst liginde şampiyon olacak.

Sarı-kırmızılı takımda Gomis, Carrasso, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Rodrigues, Feghouli ve Ozan Kabak ilk kez bir ülkenin en yüksek liginde kupayı kazanma mutluluğuna ulaşacak.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUĞU HAKAN BALTA YAŞADI

Galatasaray'ın kadrosundaki futbolcular arasında en fazla Süper Lig şampiyonluğunu tecrübeli oyuncu Hakan Balta gördü.

Sezon başında teknik direktör Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan ancak Fatih Terim'in göreve gelmesiyle tekrar takıma dahil edilen Hakan Balta, sarı-kırmızılı takım ile daha önce 4 kez Süper Lig şampiyonu oldu.

Tecrübeli futbolcu ligde bu sezon hiçbir maçta forma giymemesine rağmen takımın en fazla şampiyonluk yaşayan ismi olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Hakan Balta'yı üçer şampiyonlukla kaleci Fernando Muslera ve Selçuk İnan takip ederken, kaleci Eray İşcan 2, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Koray Günter ve Tarık Çamdal da birer kez Süper Lig kupasını kaldırma mutluluğuna erişti.

FARKLI LİGLERDE ŞAMPİYONLUK YAŞAYANLAR

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan futbolcuların 8'i daha önce farklı liglerle şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Fernando ve Maicon Porto ile Portekiz, Mariano Fluminense ile Brezilya, Latovlevici Steaua Bükreş ile Romanya, Linnes Molde ile Norveç, Belhanda Montpellier ile Fransa ve Dinamo Kiev ile Ukrayna, Denayer Celtic ile İskoçya, Eren Derdiyok da Basel ile İsviçre'nin en üst liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.