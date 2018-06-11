Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Spor Toto 1. Lig takımlarından Elazığspor'da forma giyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Belçika doğumlu 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye kariyerinde Kasımpaşa, Eskişehirspor ve Elazığspor'da forma giydi.

Süper Lig'de 48, Spor Toto 1. Lig'de 32 müsabakaya çıkan Alpaslan Öztürk A2 Milli Takımı'nın yanı sıra Ümit Milli Takım ile 20 ve 18 yaş altı milli takımlarında görev aldı.