Süper Lig'e başarılı sonuçlarla başlayan Göztepe, ilk 10 haftada 17 puana ulaştı. İkinci devrenin aynı periyodunda ise 10 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devrede en az puan toplayan ekipler içinde yer aldı.

Süper Lig'de ikinci devrenin 10 haftalık sürecinde Kardemir Karabükspor 3 puanda kalırken, Bursaspor 8, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve Göztepe ise 10 puan topladı.

İÇ SAHADA İLK KEZ GOL ATAMADI

Süper Lig'de iç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi Kasımpaşa maçıyla sona eren Göztepe, bu sezon evinde oynadığı 13. maçta ilk kez gol atamadı.

Bu sezon toplam 6 müsabakada gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa müsabakasının yanı sıra daha önce deplasmandaki Bursaspor, Trabzonspor (0-0), Kayserispor (0-1), Medipol Başakşehir (0-2) ve Gençlerbirliği (0-3) maçlarında gol kaydedememişti.

KALAN 7 HAFTANIN PROGRAMI

Ligde kalan 7 maçın 4'ünü İzmir'de oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Beşiktaş'a konuk olduktan sonra Bursaspor'u ağırlayacak. 30. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında puan arayacak Göztepe, daha sonra sırasıyla Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor (D) ve Galatasaray'la karşılaşacak.