Göztepe Karabükspor maçı dakika dakika özeti - Jahovic'in kaç golü var?

Süper Lig'e 14 yıl sonra geri dönen Göztepe, sezona iyi bir başlangıç yapmış ve üst sıralara tırmanmıştı. 13 maçta 21 puan toplayan Göztepe, Kardemir Karabükspor'a konuk oldu.

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Ev sahibi ekip, 33. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Mustapha Yatabare, vuruştan yararlanamadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

Konuk ekip 58. dakikada öne geçti. Andre Castro'nun asistinde rakip fileleri havalandıran Makedon yıldız Adis Jahovic bu sezonki 12. golünü kaydetti ve Göztepe'yi 3 puana taşıdı.

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

PENALTI CANAVARI BETO!

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, bu sezon üçüncü kez penaltı kurtarmayı başardı. Süper Lig'de Karabükspor'u tek golle geçen ve haftayı kayıpsız kapatan Göztepe'de, Portekizli kaleci Beto bir kez daha penaltı kurtarmayı başardı.

Üçüncü penaltısını kurtaran 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Göztepe'nin aleyhine verilen bütün penaltılarda kalesini gole kapatmayı bildi.

Sezon başında Sporting'den transfer edilen Portekiz Milli Takımı'nın oyuncusu Beto, bu sezon oynanan 4 karşılaşmayı gol yemeden bitirme başarısı gösterdi.

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